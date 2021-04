Histoire locale – Un Bellerin réhabilite un pionnier des Mines de sel Parfois cantonné au rôle de mineur, l’ingénieur Hans Schaitberger a largement contribué au développement des Salines. L’historien Pierre-Yves Pièce s’est intéressé à cette figure. David Genillard

Le travail souterrain d’Hans Schaitberger est visible sur cette carte de 1720 de Johann Jakob Scheuchzer, représentant de manière astucieuse la région du Chablais et, en sous-sol les galeries du Fondement. Reproduction: Pierre-Yves Pièces

La plaque qui accueille les visiteurs des mines de Bex marquant l’entrée de la galerie du Coulat sera-t-elle bientôt remplacée? Elle indique qu’il a suffi de cinq ans – de 1686 à 1691 – pour percer ses 720 m. L’exploit a longtemps interpellé Pierre-Yves Pièce: «Sachant qu’à l’époque, les ouvriers avançaient de quelques mètres par mois, ce délai me paraissait tout simplement impossible.» L’historien a mené l’enquête.

En creusant dans les archives cantonales, en grattant dans les documents des Salines et en puisant dans les écrits des historiens de ces derniers siècles, le Bellerin a pu établir que ce chantier aura en réalité duré une dizaine d’années, entre 1695 et 1706. Ses recherches ont surtout permis de «réhabiliter» une figure presque oubliée des mines: Hans Schaitberger. «Un ingénieur hors pair, résume celui qui est aussi fondateur de l’association historique bellerine Cum Grano Salis et président du Cercle vaudois de généalogie. Certains historiens l’ont décrit par la suite comme un simple mineur, mais il a joué un rôle prépondérant dans le développement du site en concevant plusieurs galeries.»