Histoire d’ici – 1922 – Un berger sur la face de la thune Pour décorer la nouvelle pièce de 5 francs, le Conseil fédéral tranche: pas d’Helvetia, mais le profil d’un fier pâtre. Gilles Simond

Le projet au profil de berger alpin soumis par Paul Burkhard au concours pour la nouvelle pièce de 5 francs. Après quelques retouches, notamment sur l’envers – les cornes d’abondance disparaissent au profit d’un edelweiss et d’un rosier des Alpes, la typographie est modifiée –, il est adopté définitivement par le Conseil fédéral en juin 1922. DR

À l’issue de la Première Guerre mondiale, le besoin d’une nouvelle pièce de 5 fr. se fait sentir en Suisse, notamment en lien avec l’instabilité des taux de change et des marchés des métaux provoquée par les années de conflit. L’écu précédent, avec sur sa face Helvetia, représentation allégorique de la Suisse, étant critiqué par les héraldistes et les numismates en raison du curieux fond hachuré de l’écu qui orne son côté pile, on décide de mettre au concours un nouveau modèle.