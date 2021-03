La bonne idée de la pandémie – Un blind test pour remplacer les repas de soutien Elian Bacouet a trouvé la parade en période de Covid. Le Neuchâtelois organise des quiz musicaux et en fait profiter les sportifs et autres associations malmenées par le virus. Pierre-Alain Schlosser

Grâce à son grand blind test en ligne, Elian Bacouet a permis à l’espoir Loris Kyburz de récolter des fonds pour financer sa saison de sport automobile. PATRICK MARTIN

Les meilleures idées sont souvent les plus simples. En l’occurrence, celle du Neuchâtelois Elian Bacouet aurait pu jaillir de n’importe quel cerveau. Sauf que c’est lui qui y a pensé le premier. Il a réussi à créer une émission de blind test en ligne et en direct, où l’on peut jouer tout en respectant les règles contre le coronavirus.

Propriétaire du minigolf La Canebière, ce Ch’ti de 45 ans, débarqué en Suisse il y a quinze ans, s’est retrouvé désœuvré du jour au lendemain, en raison de la pandémie. Actif dans l’événementiel, il organise des fêtes, en plus de son activité au minigolf. «À la base, je voulais faire un blind test pour m’occuper, raconte Elian Bacouet. J’ai mis 100 heures pour réaliser un prototype que j’ai présenté à ma famille. Les retours ont été plus que positifs. J’ai donc lancé le premier blind test le 23 janvier. Cinquante-sept équipes ont participé et le nombre a même atteint les 260, il y a dix jours.» Les participants viennent de toute la Suisse romande et même de France et de Belgique.