La Tour-de-Peilz – Un blog d’extrême droite embarrasse le gymnase de Burier Le groupe anonyme publie de violentes diatribes contre la gauche progressiste et l’école vaudoise, jugée complice. La direction ne prendra pas de mesures. Thibault Nieuwe Weme

Les membres du GACS prétendent être des élèves du gymnase de Burier, ulcérés par la culture «woke». Le blog étant anonyme, la direction renie tout lien avec l’établissement. KEYSTONE/Noemi Cinelli

Depuis fin mars, un blog politique remue le gymnase de Burier. Sa cible? Le «wokisme» et ses luttes apparentées, dénoncé à travers six articles. Décomplexée par l’anonymat, la plume du GACS (Groupe d’action conservateur suisse) ne fait pas dans la dentelle. Les personnes transgenres sont par exemple décrites comme des «malades mentaux», et l’école vaudoise dépeinte comme un dangereux nid à gauchistes, complaisante avec les «aberrations» de notre temps comme l’écriture inclusive ou la désobéissance civile.