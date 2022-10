«Smart grid» – Un boîtier pour prévenir les pannes de courant plutôt que les guérir Spin-off de l’EPFL, Zaphiro Technologies permet d’améliorer la résilience des réseaux électriques. Sa technologie est en test à Lausanne. Alain Detraz

Fondée par Paolo Romano, Zaphiro développe une solution complète de monitoring et gestion en temps réel des réseaux électriques. PATRICK MARTIN/24 HEURES

Produire des énergies renouvelables, c’est bien, mais cela ne fait pas tout. Car si les électrons arrivent jusqu’au consommateur final, c’est par le biais d’un réseau dont le grand public ignore tout. Or, il s’agit d’une infrastructure clé sur laquelle la société s’appuie de plus en plus, mais qui est mise à mal par l’intermittence de la production renouvelable. L’introduction de dispositifs dits intelligents fait partie de l’évolution nécessaire à ce réseau. C’est le domaine d’activité de plusieurs entreprises et start-up, dont fait partie Zaphiro Technologies. Issue de l’EPFL, cette dernière développe une solution complète de monitoring et gestion en temps réel des réseaux électriques baptisée SynchroGuard et, à entendre ses clients, elle est prometteuse.