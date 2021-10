Dans ma rue – Street food d’ici – Un bon Spot pour un poké bowl À mi-chemin entre salade et plat composé, les poké bowls du Spot, à Lausanne, sauront vous rassasier. Maxime Kissou

Servis dans une «vaisselle» exempte de plastiques à usage unique, les bowls sauront vous rassasier sans vous alourdir. DR

Où: rue du Midi 12, 1003 Lausanne

Quoi: Les poké bowls, ce sont ces plats froids, complets et sains importés directement des plages d’Hawaï. Au Spot, vous retrouverez cet esprit avec la décoration et le slogan parle de lui-même: «Sunshine in a bowl» (litt.: «Du soleil ou de l’ensoleillement dans un bol»). Convaincus par la nécessité de consommer local, responsable et de saison, les gérants du petit take-away créent une carte est susceptible d’évoluer au fil du temps. Le Spot ne propose ses plats que dans des récipients recyclables et n’utilise pas de plastique à usage unique dans ses services.

Néanmoins, le fonctionnement de base est toujours le même: il faut choisir une base de céréales (riz noir, riz sushi ou quinoa), à conjuguer avec une source protéinée, une sauce et quatre (ou plus) garnitures au choix. On vous proposera un «topping» ensuite, pour agrémenter le plat. Il vous restera, encore une fois, à choisir entre différentes graines (tournesol, courge, etc.) ou d’autres propositions comme des oignons grillés, par exemple. Tout est variable, tout est faisable. Les options végétariennes sont légion dans un plat qui favorise de toute façon les légumes. Si vous hésitez, le personnel est très agréable et serviable et saura vous guider dans vos compositions.

Quand: Fermé le dimanche, Le Spot est ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 15 h et le samedi de 11 h à 14 h.

Combien: comptez en moyenne entre 14 et 22 francs pour un poké bowl, et si vous avez un peu de monnaie en poche, il y a peut-être un cookie qui attirera votre attention, ou alors une boisson.

On vous recommande: riz noir ou quinoa en base, tofu (très bien apprêté) en protéine avec une garniture bien colorée et, à choix, une sauce plutôt relevée (satay spicy) ou plutôt juteuse (teriyaki miso)… un régal! En réalité, toutes les options sont bonnes. Et si vraiment vous êtes perdus, optez pour le bowl déjà composé proposé à la carte.

Un petit truc pour la route: un cookie pour se donner un petit coup de boost pour l’après-midi, et c’est reparti!

Maxime Kissou est journaliste stagiaire. Il travaille pour le multimédia et la rubrique vaudoise. Diplômé de l'Académie des Médias et du Journalisme (AJM) de l'Université de Neuchâtel, il a aussi exercé à la RTS et au Courrier.

