Carte blanche - Un «booster» pour le cinéma

Le 15 mai prochain, le peuple suisse votera pour ou contre une modification de la loi sur le cinéma, surnommée un peu abusivement «Lex Netflix», suite au référendum initié par les Jeunes UDC, PLR et Vert’libéraux. Les référendaires s’opposent à ce que 4% du chiffre d’affaires réalisé en Suisse par les plateformes de streaming payantes comme Netflix, Amazon Prime, Disney+ et AppleTV soient réinvestis dans la production de contenus suisses et que 30% des programmes proposés par ces mêmes diffuseurs soient européens. Cette deuxième exigence est déjà en vigueur dans l’Union européenne, la Suisse ne ferait que s’y conformer. Quant au pourcentage, le parlement helvétique se l’est jouée modeste: en Espagne il est de 5%, en Italie de 10%, et en France il atteint même 22%.

Bien loin de provoquer une augmentation des coûts des abonnements – ce qui est une des craintes avancées par les référendaires –, cet apport financier a eu ces dernières années un effet de «booster» impressionnant de la production dans ces différents pays, et le résultat est désormais visible sur ces mêmes plateformes où les œuvres et séries hispaniques ou françaises rivalisent avec les concurrents américains.

«C’est en taxant la distribution des films étrangers que le cinéma français est devenu l’un des plus important au monde.»

De fait, en taxant ces médias en ligne américains, les autres pays exploitent la puissance hégémonique de ces diffuseurs pour le bien de la création locale. Et cela porte ses fruits. C’est en taxant la distribution des films étrangers que le cinéma français est devenu l’un des plus important au monde. Et c’est de la même façon, en adoptant des mesures extrêmement protectionnistes, que la Corée du Sud s’est rapidement affirmée dans le monde du cinéma, avec des créations qui cartonnent à la fois sur le grand écran (la Palme d’or à «Parasite» de Bong Joon-Ho) et sur les plus petits (la série «Squid Game»).

Certains référendaires se moquent en disant que personne ne s’intéresse au cinéma suisse et encore moins à ses séries. Comment expliquer alors le succès public des Journées de Soleure qui se sont achevées mercredi? Et les excellents taux d’audiences des séries comme la drolatique «Tschugger», les enquêtes de «Wilder» ou «Quartier des banques», qui a été même vendu à l’étranger.

Comment se fait-il que le prestigieux Festival international du film de Berlin, qui commence le 10 février, ne compte pas moins de deux films suisses en compétition, dont le très attendu «La ligne» d’Ursula Meier, tourné au Bouveret en plein Covid, avec Valeria Bruni-Tedeschi et Benjamin Biolay, et plusieurs autres films suisses dans les autres sections, dont «À vendredi, Robinson» de la Franco-Iranienne Mitra Farahani, coproduit par l’association lausannoise Casa Azul Films? Comment expliquer que le prochain festival du cinéma d’animation d’Annecy, le plus important au monde pour ce type de cinéma, consacrera sa prochaine édition, en juin, au cinéma suisse?

Un public curieux

En réalité, ces dernières années, le cinéma d’ici se fait toujours plus présent sur la scène internationale. Et, contrairement à ce qu’affirment certains, de plus en plus de jeunes spectateurs s’intéressent à ce que réalisent les jeunes créateurs d’ici. Si ce nouveau public ne dédaigne pas les «Spider-Man» qui remplissent les salles du monde entier, il s’avère bien plus curieux qu’on ne le pense, avide de découvrir en salle et sur les plateformes des films et séries venues d’ailleurs, du Nord au Sud et d’Est en Ouest. Et à ce titre certaines œuvres venues de Suisse alémanique sont tout aussi exotiques et intéressantes qu’un soap-opéra thaï. Qu’on se le dise!

Frédéric Maire
Directeur de la Cinémathèque suisse

