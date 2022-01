Recette de saison – Un bortsch pour la nouvelle année Les Russes – comme les autres orthodoxes – ont fêté leur Nouvel-An le 14 janvier. La soupe à la betterave rouge est un de leurs plats d’hiver. Cécile Collet

Le bortsch à la betterave rouge serait un plat ukrainien, mais on le retrouve dans beaucoup de pays de l’Europe de l’est. Getty Images/iStockphoto

Temps maussade, thermomètre au plus bas, on veut de la couleur et de la chaleur. Le bortsch rassemble les deux! Et les orthodoxes fêtaient hier leur Nouvel-An. Deux savants prétextes pour proposer une recette (parmi des milliers) de ce plat d’Europe de l’est, version végétarienne.

Nos recettes: Douceur goûteuse Dessert tarte pour les pommes Dessert d’hiver Mes kiwis la jouent catalane Vive le froid Les rissoles de nos cousins Ingrédients pour six: 600 gr. de betterave crue, ¼ de chou vert (ou blanc), 1 oignon, 1 branche de céleri, 15 cl de crème fraîche épaisse ou crème aigre, 1 cube de bouillon (de bœuf de préférence) dans 1 l d’eau, 1 bouquet d’aneth, 1 gousse d’ail, 1 cc de sucre, 1 cs d’huile, 2 cs de vinaigre (ou de jus de citron), sel, poivre. Le bouillon clair peut être remplacé par un vrai bouillon préparé en amont (compter une bonne heure de plus), dont les morceaux de bœuf et de porc (jarret) seront incorporés au bortsch.

Pelez les betteraves et râpez-les avec une râpe à légumes (gros trous). Émincez le chou menu. Réservez.

Dans une cocotte, faites suer dans l’huile l’oignon, le céleri puis l’ail, tous trois très finement hachés. Ajoutez les betteraves et le chou, puis le vinaigre et le sucre. Couvrez avec le bouillon. Ajoutez une pointe de concentré de tomates et quelques graines de cumin. Portez à ébullition, puis laissez frémir 25 minutes. Rectifiez l’assaisonnement en sel et poivre du moulin.

Servez avec une tombée de crème fraîche et des brins d’aneth. Bonne année!

Cécile Collet

