Gastronomie vaudoise - Un boucher vaudois s’oppose à l’AOP boutefas

Pour une question économique plutôt que liée au cahier des charges, un boucher a fait opposition à l’inscription de l’AOP boutefas. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Ils espéraient leur inscription au registre fédéral des AOP pour la Bénichon. Alors que la fête des récoltes pointe son nez dans le canton de Fribourg, les producteurs de jambon de la borne peuvent avoir le sourire. Ceux de boutefas devront par contre patienter un peu. À l’issue du délai de mise à l’enquête de trois mois, «une opposition a été déposée contre l’enregistrement du boutefas et aucune contre le jambon de la borne», annonce l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).

«Il semble que cette opposition ne concerne pas le cahier des charges établi, mais juste un aspect économique.» Christian Deillon, président de l’ICAOP

Si l’OFAG n’en dit pas davantage dans l’attente d’un communiqué de presse ces prochains jours, l’Interprofession de la charcuterie AOP (ICAOP), initiatrice de la démarche, se montre un peu plus bavarde. «Cette opposition émane d’un boucher. On n’a pas encore pu en prendre connaissance dans son entier, mais il semble qu’elle ne concerne pas le cahier des charges établi, mais juste un aspect économique», présente Christian Deillon, maître boucher de Romont et président de l’ICAOP.

Deux appellations

L’ICAOP se montre ainsi relativement confiante sur le fait que l’opposition ne pourra pas être recevable aux yeux de l’OFAG. Dans un tel cas et sans recours en justice, les deux appellations pourraient aller de l’avant en parallèle.

Mais si l’opposant saisit le tribunal, l’AOP jambon de la borne aura bien des chances d’entrer en vigueur avant celle de sa cousine, après les deux ans impartis aux producteurs pour obtenir la certification. Si le cahier intercantonal des charges est commun concernant la production des porcs, il s’agit bien de deux demandes d’inscription pour deux produits qui auront leur AOP. Au total, la démarche a duré vingt-quatre ans pour le boutefas, majoritairement vaudois, et quinze pour le jambon, plutôt fribourgeois.

La filière a établi un cahier des charges proposant un territoire commun pour la production porcine et différencié pour sa transformation. Pour devenir le premier produit suisse d’origine carnée inscrit à l’AOP, le jambon de la borne sera fribourgeois, mais pourra aussi être fabriqué dans les districts vaudois Riviera Pays-d’Enhaut, Lavaux-Oron et Broye-Vully. Quant au boutefas, il sera intercantonal, à l’exception du district fribourgeois de la Singine.

