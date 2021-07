Trafic routier estival – Un bouchon de 12 km à l’entrée nord du tunnel du Gothard L'axe autoroutier du St-Gothard est pris d'assaut samedi par les automobilistes de Suisse et d'Europe septentrionale.

Il faut près de deux heures d’attente pour traverser le célèbre tunnel. KEYSTONE/URS FLUEELER

Comme chaque année à pareille époque, juillettistes et aoûtiens de Suisse et du Nord de l’Europe vont passer quelques heures à traverser les près de 17 km du tunnel du Gothard. Samedi à 09h00, la file à l’entrée nord atteignait déjà 12 km..

Cela correspond à près de deux heures d’attente, indique le TCS sur son site internet. Dans la même direction à l’autre bout du Tessin, il faut encore compter près d’une heure un quart pour franchir la douane de Chiasso-Brogeda, où une file de véhicules de quelque 7 km s’est formée.

Le TCS recommande aux automobilistes d’emprunter l’A13 via le San Bernardino. Dans l’autre sens, on ne compte pour l’heure que 2 km entre Quinto et Airolo.

Déjà le week-end dernier, le TCS avait mesuré jusqu’à 14 km dans le sens des départs vers le sud et 10 km dans celui des retours. Le chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens a duré toute la semaine, le tunnel étant souvent le théâtre d’embouteillages d’une longueur supérieure à 10 km.

ATS

