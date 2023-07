Départs en vacances – Un bouchon de 14 km s’est formé au tunnel du Gothard Les automobilistes se voient retardés de près de 2h20 devant le portail nord du tunnel du Gothard ce samedi matin en raison d’un embouteillage.

Le trafic est plus fluide en provenance du Tessin ce samedi matin (photo d’archives). GAETAN BALLY/KEYSTONE

Un embouteillage de 14 kilomètres retarde les automobilistes de près de 2 heures 20 sur l’autoroute A2 entre Erstfeld (UR) et Göschenen (UR), devant le portail nord du tunnel du Gothard samedi matin. Il atteignait déjà 12 km à l’aube.

À partir de 08h00, la file s’est étendue sur 14 km. Et un peu plus au sud, à la douane de Chiasso-Brogeda, il faut encore compter avec une vingtaine de minutes de patience, correspondant à 3 km de bouchon. Le TCS recommande de passer par les axes du Grand-St-Bernard (VS) ou du Simplon (VS) pour rejoindre le Tessin ou le nord de l’Italie depuis la Suisse romande.

Dans l’autre sens, le trafic est plus fluide. L’embouteillage au portail sud du Gothard, entre Quinto et Airolo, n’était que de 1 km samedi vers 09h00, après avoir atteint jusqu’à 3 km en début de matinée. Un bouchon de 12 km avait déjà congestionné le trafic routier vendredi au Gothard.

ATS

