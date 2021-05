Canton d’Uri – Un bouchon de sept kilomètres près du tunnel du Gothard Le trafic routier entre Lucerne et le Gothard est bloqué jeudi matin sur sept kilomètres à partir d’Amsteg, dans le canton d’Uri. Le temps d’attente est estimé à une heure et quart.

Le trafic devrait s’intensifier en Suisse durant la journée de l’Ascension, selon l’Office fédéral des routes. (Photo d’archives) KEYSTONE/Urs Flueeler

Le trafic s’est intensifié jeudi autour de midi. Une colonne de sept kilomètres s’est formée devant l’entrée nord du tunnel du Gothard, en direction du sud. L’attente était d’environ une heure et quart, selon le TCS.

La route principale entre Flüelen et Göschenen (UR) est également surchargée. Une déviation via l’A13 et le tunnel de San Bernardino est recommandée.

Selon Viasuisse et l’Office fédéral des routes (OFROU), le trafic devrait s’intensifier pendant l’Ascension. Les files d’attente devraient toutefois être moins longues qu’avant la pandémie.

Bouchon de douze kilomètres

Mercredi, un bouchon de douze kilomètres s’était déjà formé, bloquant le trafic pendant plusieurs heures. Un véhicule en panne, qui a provoqué la fermeture temporaire du tunnel, était en cause.

Du côté du trafic aérien, l’aéroport de Genève n’a pas constaté d’augmentation significative des passagers entre mercredi et jeudi. Seuls quelques vols supplémentaires ont eu lieu, a indiqué un porte-parole à Keystone-ATS.

ATS

