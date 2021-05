Retours en provenance du sud – Un bouchon de huit kilomètres au sud du Gothard Une attente d’environ une heure et 20 minutes est observée dimanche entre Quinto et Airolo (TI), selon Viasuisse.

Le portail sud du Gothard (Photo d’archives). KEYSTONE/TI-PRESS

Les retours en provenance du sud après ce week-end prolongé de l’Ascension se sont fait sentir dès dimanche matin. À la mi-journée, un bouchon de quelque huit kilomètres s’était formé devant le portail sud du Gothard.

Cela représente une attente d’environ une heure et 20 minutes entre Quinto et Airolo (TI), selon Viasuisse. Du côté nord du portail du Gothard, elle était d’une dizaine de minutes.

Pour le transport de voitures au Lötschberg, il fallait compter un temps supplémentaire de quelque 90 minutes. Et du côté de la Furka, l’attente atteignait trois heures à la mi-journée. Un bouchon d’un kilomètre s’était déjà formé à 10h00 au portail sud du Gothard.

Du côté de la Furka

Durant les dernières années, les bouchons de plus de dix kilomètres étaient devenus une habitude au terme du week-end de l’Ascension. Sauf l’année dernière, où il n’y avait pas eu de colonne en raison de la pandémie.

Mais la situation s’étant améliorée et les mesures anti-Covid ayant été assouplies cette année, l’envie du sud s’est à nouveau fait sentir. Et mercredi après-midi et jeudi matin, le trafic avait bouchonné au portail nord du Gothard, le maximum atteignant dix à douze kilomètres.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.