Les choix de la rédaction – Un break au féminin, une valse à la mer Avec des saisons de concert qui reprennent et du théâtre, ce premier week-end de novembre a tous les arguments pour plaire.

Prêts pour une «histoire musicale bourrée d’humour»? L’invitation est lancée par le collectif Sondheim. Collectif Sondheim

Scène: Sondheim au Reflet

Une comédie musicale qui entremêle cinq contes de fées avec de l'humour, des réflexions plus profondes et, surtout, les chansons de Stephen Sondheim. Après le succès de «Sweeney Todd», créé au 2.21 en 2019, le collectif Sondheim – qui réunit entre autre les comédiens et musiciens Dominique Tille, Aude et Vincent Gilliéron, Yvant Richardet, Amélie Dobler ainsi que le metteur en scène Frédéric Brodard – puise à nouveau dans le répertoire du librettiste de «La Mélodie du Bonheur». Et dévoile, cette fois-ci, cette nouvelle création ambitieuse sur la grande scène du Théâtre Le Reflet-Vevey, ce week.end (sa 6 nov à 19 h et di 7 à 17h).