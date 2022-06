Cyclisme – Un Britannique crée la surprise, des Suisses partout Stephen Williams a remporté la 1re étape du Tour de Suisse, autour de Küsnacht (ZH). Le Gallois de 26 ans, de la Bahrain Victorious, a réussi un petit exploit, battant des cadors dont Marc Hirschi. Robin Carrel

L’emballage final a été serré. keystone-sda.ch

Ça va être une constante lors de cette boucle nationale, au vu de son tracé en électrocardiogramme: toutes les arrivées s'annoncent haletantes et les pronostics compliqués. On en a déjà eu la preuve ce dimanche, avec la victoire d'un Britannique très peu connu du grand public et qui a devancé au sprint l'Allemand Maximilian Schachmann et le Danois Andrés Kron. Le coureur de la Bahrain, ancien footballeur, a remporté là son succès le plus marquant depuis ses débuts professionnels en août 2018.

Cité parmi les favoris potentiels, son coéquipier Gino Mäder a lâché du temps (51’’) dans la dernière montée, un peu à la surprise générale. Alors que de l'autre côté de la course, Stefan Küng (7e) et Marc Hirschi (4e) ont montré le bout de leur guidon dans le final. Ils n'ont toutefois pas réussi à donner le dernier coup de collier nécessaire dans l'emballage final.

Sur ce parcours vallonné près de Zurich, sept coureurs ont tenté le coup de loin. Les Suisses Johan Jacobs, Simon Vitzthum - sur les 20 Helvètes que compte le peloton du TdS cette année! - et leurs acolytes ont bien essayé de jouer avec le peloton, mais les fuyards n'ont jamais trop pu y croire.

Au contraire de ce qui a pu se passer ces dernières semaines sur d'autres épreuves, leurs 3'30 maximales de bonus n'ont pas suffi quand la bataille s'est engagée derrière, dans la dernière bosse, le difficile Küsnachterberg. Le St-Gallois Vitzthum, de la formation Swiss Cycling invitée pour l'occasion, a toutefois impressionné et rendu tard les armes, après s'être magnifiquement battu.

Lundi, le peloton de la boucle nationale mettra le cap à l'ouest, avec un peu moins de 200 kilomètres au programme entre Küsnacht et Aesch, dans le canton de Bâle-Campagne. Il y aura une fois de plus du spectacle dans le final, où trois côtes (deux de 2e et une de 3e catégorie) sont au programme. Le Challpass final, dont le sommet est placé à un peu plus de 10 km de l'arrivée, sera le juge de paix, avec ses 6,3 km à 6,3%.

