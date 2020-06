Insolite – Un brochet géant sorti de l’eau à Lutry Habitant de Lavaux et passionné de pêche, Jonathan Schaer a sorti une prise exceptionnelle mercredi soir. Sylvain Muller

Jonathan Schaer a pêché un brochet de 1,26 m. DR

Responsable de la voirie de la Commune de Saint-Saphorin, Jonathan Schaer aime aller se changer les idées en pêchant avec des amis un ou deux soirs par semaine. Mais la sortie de mercredi restera longtemps dans sa mémoire: «Nous étions installés au bord de l’eau à Lutry quand tout d’un coup, vers 21 h 30, j’ai vu un poisson partir. Dès que j’ai aperçu sa silhouette, j’ai crié à mes potes: venez m’aider, j’ai dépassé mon record! Ensuite, il y a eu cinq bonnes minutes de combat, car il est reparti une dizaine de fois au fond. Mais finalement, on a réussi à le sortir avec une épuisette.»

C’est une fois la bête hors de l’eau que les passionnés ont pu réellement prendre conscience de l’aspect exceptionnel de leur prise. «Il mesurait 1,26 m pour 12 kilos. Sachant que le record suisse validé pour un brochet est de 1,36 m, j’ai vraiment eu de la chance.» Jonathan Schaer en a eu sur deux autres points: premièrement, un photographe là par hasard a immortalisé toute la scène et, deuxièmement, un des trois potes est cuisinier de métier. «Il va donc nous préparer des portions que j’offrirai à ma famille, à mes amis et aux collègues de la Commune. Et puis, bien sûr, on va en garder une partie que l’on mangera les trois ensemble.»