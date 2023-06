Avez-vous vu ce trolleybus? – Un Broyard recherche son bus disparu à Moudon L’ancien trolleybus 780 des Transports lausannois a disparu des Fonderies de Moudon, il y a une année. Sébastien Galliker

Le trolleybus lausannois de 12 mètres de long, pour 2,5 de large et 3,4 de haut, était stocké dans les anciennes Fonderies de Moudon. DR

«Si quelqu’un a vu le trolleybus NAW 780 des TL dans un hangar ou un dépôt, merci de le bloquer et d’appeler la police». Telle est la curieuse annonce qui a été publiée ces derniers jours sur la page Facebook «T’es de Moudon si…» et sur d’autres par le compte Christophe Excursions. Si la perte d’un trousseau de clés est plutôt chose courante, comment expliquer la disparition d’un bus de 12 tonnes à vide, pour 12 mètres de long, 2,5 de large et 3,4 de haut?