Un brumisateur géant rafraîchit désormais l’une des places zurichoises les plus exposées à la canicule. Il produit un nuage artificiel qui tempère cet îlot de chaleur situé dans un quartier moderne et bétonné de l’ouest de la ville. Les autorités l’ont inauguré mardi.

L’installation équipe la Turbinenplatz, l’une des plus grandes places de Zurich. Cet anneau géant en aluminium surplombe le centre de la place à six mètres de hauteur. Lors des jours chauds et secs, il diffuse des gouttelettes si fines qu’elles ne mouillent pas les passants, mais font baisser la température de la place de plusieurs degrés.