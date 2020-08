Canton du Valais – Un budget de relance pour surmonter la crise du Covid-19 Le Valais compte bien rebondir en 2021, à condition toutefois d’échapper à une deuxième vague épidémique.

Le Conseiller d’Etat valaisan Roberto Schmidt a présenté un budget «ambitieux». KEYSTONE

Le budget 2021 de l’Etat du Valais se veut «ambitieux» pour relancer l’économie. Au menu, investissements en hausse et ressources supplémentaires notamment pour la santé et le social. Le gouvernement veut aussi créer une réserve de politique budgétaire pour parer aux éventuels coups durs.

«Je vous présente un budget de relance, un budget ambitieux qui rende le goût de l’audace à l’économie valaisanne», a déclaré jeudi devant la presse Roberto Schmidt, chef du département valaisan des finances. Après une année 2020 plombée par le Covid-19 en Valais comme ailleurs, les économistes tablent pour 2021 sur un rebond estimé à +5,6%; à condition toutefois d’échapper à une deuxième vague épidémique, a averti le grand argentier.

Le projet de budget 2021 du canton est équilibré comme l’exige le double frein aux dépenses et à l’endettement, avec des revenus et des charges de 3,9 milliards de francs. Il prévoit un excédent de revenus de 11,9 millions de francs et un excédent de financement de 0,8 million de francs.

Les investissements bruts se montent à 598,7 millions de francs (451,6 millions au compte 2019), dont 92,8 millions issus du Fonds de financement de l’investissement et de la gestion des immeubles de l’Etat (Fonds Figi). Jusqu’en 2024, l’investissement total prévu se monte à plus de 2,4 milliards de francs, qui «serviront au renouvellement et au développement des infrastructures cantonales».

Une «assurance casco»

Le gouvernement veut mettre l’accent notamment sur la santé et la prévoyance sociale qui, avec 31,8 millions de francs supplémentaires, disposeraient d’une enveloppe d’environ un milliard de francs. Mais aussi sur d’autres secteurs comme la mobilité et le développement durable (275,6 millions/+18,4 millions) et les hautes écoles (149 millions/+3,5 millions).

Le budget prévoit aussi de verser 3,4 millions de francs pour un projet pilote de subventionnement des achats de véhicules électriques et hybrides. Il intègre le paquet social de 36,5 millions de francs de la réforme fiscale cantonale (RFFA-Valais), qui dépendra toutefois du destin du référendum lancé par la gauche le 1er juin 2020.

Pour faire face à d’éventuels événements extraordinaires sanitaires, environnementaux ou autres qui pourraient survenir, le gouvernement souhaite soumettre au Grand Conseil la création d’une réserve de politique budgétaire. Il s’agirait d’une espèce «d’assurance casco», dotée initialement de 100 millions de francs pris sur le carnet d’épargne de l’Etat, complétés de 32 millions dans le cadre du budget, qui permettrait d’assurer l’équilibre des comptes en cas de charges imprévues, a expliqué Roberto Schmidt.

Dernier mot au Grand Conseil

En ce qui concerne la politique du personnel, après un «Personal stop» en 2020, le canton prévoit de créer 95,3 équivalents plein-temps (EPT) dont 9,8 intégralement financés par des tiers, essentiellement la Confédération. Les départements en avaient demandé «environ le double», a précisé le chef des finances cantonales.

Le projet de budget 2021 sera soumis au Grand Conseil à la fin de l’année.

Dépenses dues au Covid 19

Pour 2020, le Valais s’attend à un recul de croissance de 6,5% en raison de la crise sanitaire. Les dépenses dues au Covid 19 et visant à soutenir l’activité économique et sauvegarder les emplois se montent actuellement à quelque 85 millions de francs, a indiqué l’Etat du Valais jeudi dans un communiqué.

Ces dépenses seront soumises au Grand Conseil en novembre. Elles ne comprennent pas les pertes de recettes et les coûts supplémentaires des hôpitaux, EMS, CMS et foyers de jour, soit entre 70 et 81 millions de francs «pour lesquels la répartition du financement n’est pas encore réglée», a souligné Roberto Schmidt à l’occasion de la conférence de presse sur le budget 2021. Le canton, les communes, la Confédération et les assureurs maladie pourraient être appelés à contribution. De même pour les pertes de recettes des sociétés de transports publics.

Aux crédits supplémentaires soumis au parlement s’ajoute une baisse des recettes de l’Etat du Valais estimée à 57 millions de francs. Ces sommes pourraient être absorbées via la part valaisanne aux bénéfices de la Banque nationale suisse (BNS) et un prélèvement sur les fonds.

ATS/NXP