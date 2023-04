Entre Échallens et Goumoëns – Un bug au moment du lancement des travaux routiers La réfection de la RC299 aurait dû démarrer le 20 mars. Mais dix jours plus tard, aucune pelle mécanique à l’horizon. Sylvain Muller

Annoncé pour le 20 mars, le lancement des travaux de réfection de la route cantonale reliant Échallens à Goumoens-la-Ville et ceux de la création d’une piste cyclable en parallèle ne s’est pas concrétisé sur le terrain. FLORIAN CELLA-A

Le 28 février dernier, le Canton communiquait sur le lancement imminent de trois chantiers de réaménagement routier sur La Côte (entre Vich et Begnins), dans le Chablais (entre Le Sépey et les Diablerets) et dans le Gros-de-Vaud (entre Échallens et Goumoens-la-Ville). Dans la foulée, des panneaux d’information étaient installés à la sortie du chef-lieu de ce dernier district, ainsi qu’à la sortie du village du célèbre taillé du même nom, annonçant le début des travaux au 20 mars. Mais dix jours plus tard, pas l’ombre d’une pelle mécanique à l’horizon. Et les panneaux d’information ont disparu.