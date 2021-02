Trafic – Un bug informatique boucle le tunnel du Mont-Blanc L’axe transalpin a dû être fermé dans les deux sens dimanche matin à la suite d’une panne de réseau. Marc Moulin

Vue du tunnel du Mont-Blanc en 2002, trois ans après l’incendie qui l’avait ravagé, faisant 39 morts. REUTERS/Robert Pratta

La circulation dans le tunnel franco-italien du Mont-Blanc a dû être entièrement interrompue, dans les deux sens, dimanche matin à 7 h 40 et pour une durée indéterminée. Une panne du réseau informatique «a rendu indisponible une partie des équipements techniques du tunnel», motive dans un communiqué le groupement d’exploitation formé par les sociétés concessionnaires française et italienne, ATMB et SITMB. «Conformément aux mesures de sécurité», les opérateurs des postes de commande et contrôle ont donc immédiatement verrouillé les accès au boyau routier transalpin de 11,6 km qui relie les vallées de Chamonix (Haute-Savoie) et d’Aoste (Italie).

«Les usagers présents à l’intérieur de l’ouvrage au moment de la détection de la panne ont pu continuer leur traversée et sortir sur la plate‐forme opposée sans perturbation», précise le communiqué. Des techniciens tentent de rétablir le bon fonctionnement du système. L’évolution de la situation fera l’objet d’un prochain communiqué. En moyenne, l’axe est fréquenté par 5300 véhicules par jour.