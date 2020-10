Élections neuchâteloises – Un bug informatique met Neuchâtel sens dessus dessous Les Neuchâtelois auront dû patienter un jour de plus pour connaître leurs élus communaux. Le système a planté deux fois dimanche. Histoire d’un couac annoncé. Sébastien Jubin

Plantée informatique Après Fribourg, Neuchâtel a connu un dimanche noir. Lors du dépouillement des élections communales, le système informatique a connu de gros bugs, repoussant l’annonce des résultats d’un jour. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) keystone-sda.ch

C’est une grosse tuile qui est tombée ce dimanche sur la tête des Neuchâtelois. À l’occasion des élections communales, un immense bug informatique a fait planter le système de dépouillement des bulletins de vote dans les neuf principales communes du Canton, dont Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle. Le dépouillement a dû être repris ce lundi.

Que s’est-il passé? En milieu de matinée, l’outil informatique commence à dérailler. Les bulletins de vote, scannés au préalable, ne s’affichent pas sur les écrans d’ordinateur. Impossible donc de saisir les données. Le dépouillement est stoppé net durant plusieurs heures. Plus tard, la chancellerie annonce que le problème est résolu et que le comptage peut reprendre. Mais c’est sans compter un nouveau bug qui interrompt à nouveau les opérations. À 18h30, la Chancellerie d’État se confond en excuses par courriel et précise que les résultats ne pourront pas être connus avant le début de la semaine. Cela dit, le vice-chancelier Pascal Fontana se veut rassurant: «La source du problème a été identifiée et l’éditeur de l’application en cause est à l’œuvre pour trouver une solution technique dans les meilleurs délais.»