Rivière de la Broye – Un bulldozer bloqué dans le cours d’eau Un bulldozer s’est retrouvé dans le lit de la rivière de la Broye, à la hauteur d’Henniez, la nuit de vendredi 21 au samedi 22 mai.

Dans la nuit de vendredi 21 au samedi 22 mai, dans le cadre des travaux de revitalisation de la Broye, un rouleau compresseur et un bulldozer se sont retrouvés dans le lit de cette rivière.

Sous le poids des engins, le sol s’est affaissé et les machines se sont retrouvées dans l’eau. Le rouleau compresseur a pu être ramené à terre rapidement mais le bulldozer de 30 tonnes est resté coincé dans le cours d’eau. Des mesures ont immédiatement été mises en place afin de prévenir une éventuelle pollution. Un barrage préventif a notamment été déployé.

Séance de coordination

Les travaux de dépannage et de remise en état sont prévus dans les prochains jours. Une séance réunissant les différents services concernés des cantons de Vaud et de Fribourg a eu lieu afin de coordonner les opérations.

Cet incident a nécessité l’intervention des services des directions de l’environnement des cantons de Vaud et de Fribourg, de l’état-major cantonal de conduite (EMCC – Vaud), du SDIS Broye-Vully, des polices cantonales vaudoises et fribourgeoises, avec l’appui des communes de Surpierre (Fribourg) et d’Henniez.

