En octobre prochain, vous voterez pour la première fois avec un bulletin unique. Avant, il vous suffisait de glisser un feuillet pré-imprimé dans l’enveloppe. Ou, plus exigeant, d’écrire consciencieusement à la main le nom des candidates et candidats que vous aviez choisis. Désormais, vous aurez droit pour chaque scrutin majoritaire dans le canton à une sorte de QCM. Où vous pourrez cocher vos élues et élus dans la limite des sièges disponibles. Y en a point comme nous. Quoique.

«Il en faut parfois du temps pour pas grand-chose, serait-on tenté d’écrire a priori.»

Il en faut parfois du temps pour pas grand-chose, serait-on tenté d’écrire a priori. Car après d’intenses palabres parlementaires et autres consultations, le bulletin unique n’a d’unique que le fait qu’il est un pur copier-coller de ce qui se pratique chez nos voisins genevois. «Alors, est-ce grave docteur? écrivait Eric Budry dans la «Tribune de Genève» en 2014. Pas réellement. Au-delà de la grogne habituelle que provoque chaque changement dans nos habitudes, la face de la politique genevoise ne s’en trouvera pas bouleversée.»

Outre-Versoix, après plus de six ans de pratique, on constate que ce nouveau mode de vote a tout de même passablement affaibli le poids des listes et des alliances. À chacun de juger si c’est une bonne nouvelle ou pas. Mais aujourd’hui, dans la patrie de Calvin, personne en tout cas ne remet plus en cause ce système.

Ce n’est probablement pas lors des prochaines fédérales et du vote pour le Conseil des États que l’on pourra juger de la fin présumée de ces effets de liste en Pays de Vaud. Il faudra attendre les cantonales de 2027 ou les communales (2026) – avec un plus grand nombre de postes à repourvoir dans des exécutifs – pour savoir si ce nouveau mode de scrutin «tue» ou «booste» les candidats surprises sans notoriété. Ou découvrir ceux qui ne doivent leur élection qu’au fait de figurer sur le même papier recyclé qu’une locomotive électorale. En attendant, on ne refait pas l’histoire et on ne saura jamais si le popiste lausannois David Payot ou la centriste Valérie Dittli, par exemple, auraient eu le même destin politique avec le bulletin unique.

Claude Ansermoz est diplômé de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) et travaille au sein de «24 heures» depuis 2003. Il a dirigé la rubrique Suisse, avant de devenir correspondant à Paris pour couvrir l’élection présidentielle de 2007. Il prend la rédaction en chef du titre en octobre 2017. Plus d'infos @Cansermoz

