Transport public – Un bus à la demande rythmera l’été staviacois Desservant plus de 50 arrêts, l’EstaxiBus circulera de la plage au restauroute, du 9 juillet au 24 août. Sébastien Galliker

Les Staviacois et les touristes pourront se déplacer cet été grâce au service d’un bus à la demande. Allenspach Olivier

Privés, par un vote du Conseil général, d’un bus urbain dont la mise en service était prévue en décembre, les Staviacois bénéficieront quand même d’un transport public cet été. Les Transports publics fribourgeois (TPF) et divers partenaires ont annoncé, lundi, la mise en circulation de l’EstaxiBus, du 9 juillet au 24 août.

«On travaille sur cette solution depuis 2021, mais on était trop juste pour la mettre en place l’été dernier au niveau logistique» Eric Rey, vice-syndic d’Estavayer

«Ce bus à la demande circulera tous les jours entre 7h et 21h en ville d’Estavayer-le-Lac et desservira plus de 50 arrêts, en passant par la plage, le quartier des Roches, la Prillaz, la gare et le Restoroute Rose de la Broye», communiquent les partenaires, articulant un budget de 123 000 francs.

Deux francs la course

Les courses EstaxiBus doivent être réservées via une application ou dans le point de vente TPF d’Estavayer-le-Lac. Au tarif unique de 2 fr., le trajet peut être réservé en entrant l’arrêt de prise en charge, la destination, l’heure souhaitée et le nombre de personnes. «Suite à une proposition des TPF, on travaille sur cette solution depuis 2021, mais on était trop juste pour la mettre en place l’été dernier au niveau logistique», souligne Eric Rey, vice-syndic d’Estavayer.

L’Exécutif ne s’apprête toutefois pas à changer son fusil d’épaule concernant le futur bus urbain. Il reviendra prochainement à la charge avec un projet de bus à cadence fixe.

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. Plus d'infos @sebgalliker

