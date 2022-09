Accident à Lausanne – Un bus TL de la ligne 88 défonce un abri L’accident s’est produit ce vendredi vers 14 heures au terminus de la Blécherette, au moment où le conducteur effectuait une manœuvre de rebroussement. Il n’a pas fait de blessés. Jérôme Cachin

L’accident a provoqué des dégâts spectaculaires, au terminus Blécherette, voisin du stade de la Tuilière. Caio Constantin

Un spectaculaire accident de bus s’est déroulé ce vendredi après-midi au terminus de la Blécherette. Le véhicule 872, qui circulait sur la ligne 88 des TL, a heurté un abri de bus. «L’accident s’est déroulé peu après 14 heures, rapporte Martial Messeiller porte-parole des TL. Les bus rebroussent chemin au terminus. Au moment de se réaligner sur le quai, le bus a dévié de sa trajectoire et il a terminé contre l’abri de bus. Heureusement il n’y a pas de blessés.»

La scène a été immortalisée par un témoin, Caio Constantin, étudiant en école d’art et détenteur d’un compte Instagram, . «C’est assez impressionnant, explique-t-il. L’abribus est explosé et l’accordéon d’articulation du bus est presque cassé.»

L’abribus de la Blécherette détruit par un bus. 24 HEURES/VANESSA CARDOSO

Il n’y avait pas de voyageur dans le bus. Il n’y en avait pas non plus en attente dans l’abri. La police ignore encore la cause de l’accident. «Le conducteur du bus a eu un problème encore indéterminé», indique le porte-parole de la police municipale, Jean-Philippe Pittet. Le groupe accident de la police lausannoise s’est rendu sur place pour le constat.

Le terminus n’est plus praticable pour les lignes 21 et 88, indique Martial Messeiller. «Provisoirement, les bus effectuent le rebroussement devant le Service des automobiles, précise-t-il. Nous ne savons pas quand la situation sera rétablie.»

