Trafic au centre d’Estavayer – Un bus urbain comme premier pas d’une meilleure mobilité Dès décembre 2023, un bus hybride permettra de connecter les quartiers à la gare CFF avec une cadence à la demi-heure. Sébastien Galliker

Souhaité pour décembre 2022, le futur bus urbain d’Estavayer ne pourra être mis en service qu’en décembre 2023. OLIVIER ALLENSPACH

Renvoyé pour étude en avril dernier, le futur bus urbain d’Estavayer-le-Lac a passé la rampe du Conseil général d’Estavayer, jeudi, lors de son second examen. Si les délais seront trop courts pour l’entrée en fonction du nouvel horaire des transports publics en décembre, la Commune pourra investir 706’000 francs pour la mise en exploitation de cette ligne avec l’horaire 2024 (39 oui, 17 non). Entre la route de Grandcour et la plage, le tracé prévoit 12 arrêts, mais évite le centre-ville.