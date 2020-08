Les protocoles sanitaires ne seront pas faciles à élaborer, probablement à appliquer, quand des buts décisifs feront tomber les masques et valdinguer les bonnes manières. Sans compter que la négociation Canton par Canton pour l’attribution définitive du nombre de spectateurs fera naître des inégalités. Rien ne changera vraiment: certains clubs chercheront des excuses, d’autres trouveront des solutions. Mais au moins, ils subsisteront.

En entrouvrant la porte des stades et des patinoires à un public plus large dès le 1er octobre et quelles que soient les réserves d’usage, le Conseil fédéral a empêché la mort lente, quasi certaine, d’une élite fragile, fondamentalement provinciale. Ne nous méprenons pas: en Suisse, le sport vit encore de ses recettes aux caisses et aux buvettes. À moins de 3000 spectateurs par match, aucun grand club de football ou de hockey n’est en mesure d’éviter un déficit structurel. Répercutée sur une saison entière, la limite actuelle de 1000 spectateurs aurait entraîné des faillites. Pour autant que le championnat de hockey, notamment, ait même repris…

Désormais, le sport suisse a une occasion unique de construire ensemble le monde d’aujourd’hui et de demain, un monde où il s’agit de prendre ses distances. Il y a certainement des idées à explorer dans les concepts d’hospitalité, des alternatives à oser dans la digitalisation, l’interactivité du spectacle sportif. Toujours est-il que, pour la première fois depuis mars, après cinq mois sans savoir où il va ni comment avancer, le sport suisse a enfin un plan. Sinon une vision à long terme, du moins un remède au Covid. C’était vital.