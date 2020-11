Promotion des produits du terroir vaudois – Un cadeau et une idée cadeau dans un même coffret L’Association Vaud Terroirs donne des envies de bonnes choses aux entreprises du canton. Florence Millioud-Henriques

Les coffrets composés par Vaud Terroirs comptent tous cinq produits mais pas toujours les mêmes. L’Association a fait appel à une vingtaine de producteurs pour les composer. Vaud Terroirs

Noël est déjà gourmand pour 1000 PME vaudoises qui ont reçu ces jours un coffret rempli de produits du terroir. Une bouteille de vin vaudois, du fromage (Étivaz ou Gruyère), du saucisson sec, des noix de Sévery et des bâtonnets croustillants. L’expéditeur, l’Association Vaud Terroirs, fait ainsi d’une pierre, deux coups en marquant son attachement au tissu économique du canton et aux artisans producteurs qui font sa richesse gustative.

La crise sanitaire l’ayant privée de vitrines – le Salon suisse des goûts et terroirs mais aussi les championnats du monde de cyclisme où elle avait un stand – l’Association a choisi de ne pas thésauriser et d’utiliser le solde de son budget marketing (environ 80’000 francs) autrement!

«Notre habitude, c’est d’aller vers les gens et de leur mettre les produits de notre terroir entre les mains. Mais là, on se doit de se réinventer.» Patrick Simonin, président de l’Association Vaud Terroirs

«Notre habitude, notre bonheur même, c’est d’aller vers les gens et de leur mettre les produits de notre terroir entre les mains. En septembre, on a juste passé entre les gouttes avec notre événement prévu sur six jours en gare de Zurich. Mais là, on doit se réinventer, lance Patrick Simonin, président de l’Association. Et qui sait, en faisant cadeau de ces produits aux entreprises, peut-être auront-elles l’idée d’offrir un coffret de produits du terroir à leurs clients ou à leurs employés pour Noël. Cela semble déjà être le cas, j’ai déjà eu des téléphones de producteurs qui avaient eu des commandes plus importantes que d’habitude.»

Pour composer ses 1000 paquets-cadeaux, Vaud Terroirs a fait appel à une vingtaine de producteurs, mais une liste d’idées gourmandes plus étoffée figure sur leur site.