Vallée de Joux – Un cadran géant pour marquer le passage du Tour de France Traversée de part en part par le peloton samedi prochain, la vallée de Joux ne voulait pas manquer l’occasion de se montrer. La course cycliste est retransmise dans 190 pays. Frédéric Ravussin

L’œuvre conçue par Fabien Roy représente à la fois un cadran horloger et la roue d’un vélo. VAL-TV / MATHIEU WENGER

Le Tour de France, une immense épreuve cycliste. Mais le troisième événement sportif le plus suivi (derrière les Jeux olympiques d’été et la Coupe du monde de foot) est aussi un incroyable support promotionnel et touristique pour les régions visitées par son peloton. La vallée de Joux, que les coureurs traverseront du Brassus à Pétra-Félix samedi prochain, l’a bien compris.