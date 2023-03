Collaboration – Un cadran solaire Hublot au pied du Cervin Daniel Arsham a créé une œuvre d’art perchée sur les hauteurs de Zermatt qui disparaîtra avec la fonte des neiges. Sylvie Lefebvre-Guerreiro

«Light & Time.» Ce cadran solaire taillé dans la neige s’étend sur 20 mètres de diamètre. HUBLOT

L’œuvre intégrale n’est visible que depuis le sommet du Cervin. Et pour cause! L’immense cadran solaire créé par l’artiste américain Daniel Arsham, en collaboration avec Hublot, est situé à 2583 mètres d’altitude, près de la station de montagne de Schwarzsee, sur les hauteurs de Zermatt. Taillé dans la neige, sur 20 mètres de diamètre, il s’inspire des garde-temps de la marque horlogère suisse. C’est ainsi que l’on y retrouve les six vis maintenant en place la lunette de la fameuse «Big Bang». En version XXL, bien évidemment, et en toute transparence. Quant à l’heure, elle est indiquée grâce à l’ombre projetée par l’obélisque en forme de cristal de quartz qui s’élève au centre du cadran.

Ce printemps, «Light & Time» disparaîtra au fur et à mesure que fondera la neige. À défaut de gravir les sommets, vous pouvez aller l’admirer en empruntant la télécabine Matterhorn Express, au départ de Zermatt. En espérant que le soleil soit de la partie. Mais ce n’est pas tant sa fonctionnalité qui fait l’intérêt de l’objet. Celui-ci n’en reste pas moins une œuvre d’art. Sans compter qu’elle célèbre l’arrivée de son auteur parmi les ambassadeurs Hublot.

Heureux hasard

Pour Daniel Arsham, cette année a d’ailleurs un sens tout particulier. Il y a vingt ans, l’artiste né dans l’Ohio et aujourd’hui installé à New York, recevait le prix Gelman Trust Fellowship et le GNMH Award. Ceux-là mêmes qui l’ont fait connaître dans le monde entier. Depuis, il est l’un des artistes les plus en vue de sa génération.

Le projet de cette œuvre, en revanche, ne date pas d’hier. Élu ambassadeur Hublot en 2021, voilà quatre ou cinq ans que Daniel Arsham a rencontré les équipes de la marque. Sous le bon conseil de Michael Tay, propriétaire de The Hour Glass, un groupe spécialisé dans la vente au détail de montres de luxe. L’artiste avait réalisé un projet destiné à sa boutique de Singapour: «Nous avions commencé à discuter de mon intérêt pour les montres et c’est lui qui m’a poussé vers Hublot. Il m’a dit qu’ils essayaient des choses qui n’avaient jamais été faites auparavant et il m’a mis en relation avec Ricardo Guadalupe, le CEO. C’était avant le Covid.»

Coup de cœur

S’ensuivit une visite de la manufacture Hublot, à Nyon, où l’artiste a découvert toute la virtuosité nécessaire à la fabrication d’une montre mécanique. À voir la petitesse des composants et la précision que l’on exige des mouvements, difficile pour lui d’imaginer qu’un tel objet puisse fonctionner. Il y a là quelque chose de magique. Cela dit, sa fascination pour les montres, elle non plus, ne date pas d’hier. C’est grâce à George Bamford, ce fils de lord anglais qui s’est fait connaître par ses customisations iconoclastes de montres de luxe, qu’il a visité son premier atelier. C’était il y a un peu plus de dix ans, à Londres.

Chez Hublot, c’est toute la recherche et l’expérimentation autour des nouveaux matériaux qui l’ont le plus marqué. En particulier, l’utilisation du saphir. Ce verre ultrarésistant fait souvent office de protection du cadran, mais il peut aussi constituer le boîtier. «Il est cultivé sous haute pression dans une machine surchauffée et lorsqu’il en sort, il a l’apparence d’un «blob» amorphe.» Il est alors carotté, puis poli. «Il passe donc d’une forme très organique et inhabituelle à un univers ultraprécis. Cette sorte d’alchimie, cette idée de transformation matérielle est quelque chose que je fais aussi dans mon propre travail», explique-t-il. De quoi lui donner l’idée d’un futur garde-temps encore inédit. À suivre…

