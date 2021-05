Accident mortel – Un cadre de l’Aéroport accusé d’homicide par négligence En 2017, un passager a percuté une barrière fraîchement installée sur une voie menant au parking des motos. L’objet, les conditions de sa pose et sa signalisation sont critiqués par le Ministère public. Fedele Mendicino

Le motard a percuté la barrière située dans la zone de transit (secteur des arrivées) de l’aéroport le 13 septembre 2017. LAURENT GUIRAUD

K. connaissait par cœur la zone d’arrivée de l’aéroport. Les raccourcis, la signalisation. Et pour cause, il était agent d’escale chez Easyjet. Il se rendait au travail à moto, empruntait la même rampe côté Lausanne, traversait la zone de transit avant de parquer son véhicule au parking de la route de Pré-Bois. Le 13 septembre 2017 au petit matin, cet homme de 26 ans, qui avait cessé de travailler depuis peu à Cointrin, y retourne en tant que passager. Il se réjouit de partir en vacances avec des amis. Sur place, il passe sur la rampe menant à la zone de transit pour parquer la moto mais ne réalise pas qu’une nouvelle barrière a été posée sur son trajet: surpris, il la percute et meurt sur les lieux.