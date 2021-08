Canton du Tessin – Un cambrioleur se noie à Bellinzone en fuyant la police Un homme de 28 ans qui avait commis un vol par effraction mercredi matin a été repéré par une patrouille de police sur un parking. Lors de sa fuite, il est entré dans le fleuve Ticino et a été emporté par le courant.

Le cambrioleur a pris la fuite après avoir été repéré par la police. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Karl Mathis

Un homme s’est noyé mercredi dans le fleuve Ticino en prenant la fuite après un cambriolage. Il s’agit d’un ressortissant du Kosovo âgé de 28 ans, sans domicile fixe et interdit d’entrée en Suisse, a annoncé la police tessinoise. Il était connu des forces de l’ordre.

Le cambriolage a été signalé vers 07h30 à Bellinzone. Une patrouille de police a ensuite repéré une voiture signalée sur un parking dans le quartier de Molinazzo. À l’arrivée de la police, un homme s’est enfui à pied en direction du fleuve Ticino.

Il est entré dans l’eau et a été emporté par le courant. Il n’a plus refait surface, précise la police. Le corps sans vie a été repéré vers 10h non loin de là, dans le quartier de Galbisio. Le fuyard a été rapidement identifié. Une enquête a été ouverte.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.