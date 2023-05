Drame en Italie – Un camion de bouteilles d’oxygène explose à Milan La déflagration survenue ce jeudi matin dans un quartier résidentiel aurait pour l’instant fait qu’un blessé, le chauffeur du véhicule qui a pris feu.

L’hypothèse d’un «attentat est à exclure», a précisé le maire de la métropole lombarde Beppe Sala Capture d’écran d’une photo postée sur le compte Twitter de @Corriere

Un camion transportant des bouteilles d’oxygène a explosé jeudi matin dans un quartier résidentiel de Milan (nord de l’Italie), faisant un blessé et provoquant de grandes flammes et un nuage de fumée noire, a indiqué à l’AFP un porte-parole de la police.

«L’hypothèse d’un «attentat est à exclure», a aussitôt tenu à préciser le maire de la métropole lombarde Beppe Sala. «Il s’agit d’un fourgon qui transportait des bouteilles d’oxygène».

«Pour le moment on me signale un blessé (…) je crois qu’il s’agit du chauffeur», a ajouté le maire qui a annoncé qu’il se rendrait sur place. De grandes flammes et un nuage de fumée étaient visibles sur le site de l’explosion, selon des images retransmises par les chaînes d’information en continu.

Le porte-parole des carabiniers a confirmé à l’AFP qu’une personne avait été blessée au niveau des bras et des jambes, soulignant que tous les édifices alentour avaient été évacués, notamment une école.

Immeuble et pharmacie endommagés

L’explosion est survenue vers 11H30 locales (09H30 GMT) dans le quartier de Porta Romana, mettant le feu à des véhicules garés à proximité. Un immeuble et une pharmacie ont également été fortement endommagés par l’explosion.

La police, les carabiniers et les pompiers ont immédiatement mobilisé des effectifs. L’incendie était circonscrit à 13 h 00, selon une correspondante de l’AFP sur place.

AFP

