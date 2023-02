Hockey sur glace – Un Canadien au Lausanne HC pour la fin de la saison Le club vaudois a activé sa dixième et dernière licence étrangère en engageant l’ailier Andrew Calof (31 ans). Ce dernier était sans club depuis début décembre et la résiliation de son contrat à Khabarovsk, en Russie. Chris Geiger

Andrew Calof rejoint le LHC jusqu’au terme de l’exercice. Twitter

Le Lausanne HC a bouclé un ultime transfert mercredi, à quelques heures de la fermeture du marché international. Le club vaudois s’est attaché les services de l’attaquant canadien Andrew Calof, activant au passage sa dixième et ultime licence étrangère. L’ailier de 31 ans s’est engagé avec les Lions jusqu’au terme du présent championnat. Un transfert officialisé jeudi matin par le LHC.

Calof était sans club depuis la fin prématurée de sa collaboration avec l’équipe de Khabarovsk, qui milite en KHL, le 9 décembre dernier. Le joueur né à Ottawa n’aura finalement disputé que 16 matches (un but, un assist) en Russie, pays qu’il avait rejoint début août en provenance des Växjö Lakers (Suède), bien après le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Selon le communiqué du club lausannois, le joueur de 1,76 m pour 80 kg, blessé en début d’exercice, a passé les dernières semaines au Canada, où il a pu se faire soigner.

Deux titres en Suède

Il est le cinquième joueur – après Yohann Auvitu (Ge/Servette), Adam Almquist (Zoug), Michal Jordan (Rapperswil) et Joe Morrow (Davos) – à rejoindre la National League après avoir préalablement signé en toute connaissance de cause avec un club russe. Pour rappel, les championnats suédois et finlandais, pour des raisons éthiques, refusent de mettre sous contrat des éléments ayant rejoint la KHL après le début de la guerre en Ukraine.

Sur le plan sportif, le Canadien, formé Outre-Atlantique, mais jamais passé par la NHL ou l’AHL, a fêté deux titres nationaux en Suède avec les Växjö Lakers, en 2018 et en 2021. Il a activement participé à ces conquêtes puisqu’il a accumulé 41 puis 39 points – en respectivement 52 et 39 matches – lors des deux saisons en question. Entre-deux, il avait connu une première expérience en KHL avec le Torpedo Nizhny Novgorod (58 apparitions, 41 unités), puis avec le Traktor Chelyabinsk (55 parties, 33 points).

Calof, qui est le huitième attaquant étranger mis sous contrat par le LHC, reste toutefois sur une saison en demi-teinte en Suède (13 points 34 rencontres avec les Växjö Lakers) et, donc, un début d’exercice compliqué en Russie. Il a toutefois convaincu le club de la Vaudoise aréna de s’attacher ses services pour la dernière ligne droite de la saison.

«Andrew Calof a une expérience et un profil intéressants qui seront bénéfiques pour le LHC.» John Fust, directeur sportif du LHC

«Notre priorité actuelle est la stabilité de l’équipe, explique le directeur sportif du LHC, John Fust. Nos six victoires lors des sept derniers matches montrent que le groupe est uni et progresse ensemble tous les jours. Avec ce nouvel attaquant étranger, en plus des cinq joueurs titulaires de licences B dont les noms seront annoncés dès leur saison terminée, nous nous assurons une profondeur de banc suffisante pour bien terminer la saison. Andrew Calof a une expérience et un profil intéressants qui seront bénéfiques pour le LHC.»

À Malley, le nouvel arrivé devrait toutefois se retrouver en concurrence avec les attaquants Miikka Salomäki, Robin Kovacs, Richard Panik et Daniel Audette pour trouver une place au sein de l’alignement de Geoff Ward. Il semble, en effet, peu probable que ce dernier se prive du gardien Eetu Laurikainen, du défenseur Martin Gernat et des attaquants Jiri Sekac et Michael Raffl. Cory Emmerton est, lui, toujours sur le flanc.

Chris Geiger a étudié à l'Université de Neuchâtel, où il a décroché son Bachelor en Lettres et sciences humaines. Après avoir transité par plusieurs rédactions de Suisse romande, dont celle de blue Sports, il a rejoint l'agence Sport-Center en octobre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Plus d'infos

