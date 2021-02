Élections communales – Un candidat de consciences-citoYennes à Pully Luca Bagiella défend la réforme de l’enseignement public. Marie Nicollier

Image d’illustration. PATRICK MARTIN

Luca Bagiella, éducateur social de 37 ans, se présente à la Municipalité de Pully sous la bannière du réseau consciences-citoYennes. Au cœur de son programme: l’éducation dite «citoyenne».

«Nous sommes favorables à un tirage au sort des membres des organes législatifs.» Luca Bagiella

Luca Bagiella. DR

«Consciences-citoYennes a pour priorité la réforme de l’enseignement public, explique-t-il. Dans une société citoyenne, les institutions ont pour fonction première de transmettre l’idée qu’on est tous associé, c’est-à-dire copropriétaire et coresponsable des biens communs et du projet social. Pour cela, il faut acquérir dès l’enfance un esprit coopératif et penser l’école comme un organisme vivant où chaque élève contribue activement, par exemple, en participant à la préparation des repas. Une école qui donne aussi plus de place à l’agriculture et à une connaissance pratique de l’économie.»

Réformes de fond

Des réformes de fond, donc, «pour mettre en place une société juste». Luca Bagiella milite aussi pour le tirage au sort des membres des organes législatifs, et donc des conseillers communaux (contrairement aux partis classiques, son réseau n’a pas de hiérarchie et désigne ses candidats par tirage au sort).

«Nous faisons aussi de l’urgence écologique une priorité, ajoute le candidat. Et nous sommes favorables à un revenu citoyen de base.»

Il défend aussi la mise en place d’une «commission citoyenne intercommunale» en vue de proposer des changements. «On ne peut pas résoudre les problèmes d’aujourd’hui et de demain en restant au niveau d’une région.»