Arzier-Le Muids – Un candidat surprise brigue la Municipalité L’unique siège vacant attire trois prétendants aux profils bien différents. Anetka Mühlemann

Frédéric Guilloud s’est lancé «sur invitation». FLORIAN CELLA

«Expérience et pragmatisme». Tel est le slogan du nouveau venu dans la course électorale pour l’Exécutif d’Arzier-Le Muids. «Après le vote de dimanche, des gens du Conseil communal sont venus me demander de poser ma candidature pour le second tour», raconte Frédéric Guilloud, agriculteur de 60 ans. S’il n’avait pas prévu ça, l’enfant du village n’a pas peur de s’engager puisqu’il a notamment été président du Conseil et membre de la commission de gestion. «Je suis quelqu’un de constructif», se profile l’actuel représentant de la localité au sein du conseil intercommunal de Région de Nyon.

Cette nouvelle donne est loin de ravir Denis Berger, qui a manqué de 9 voix – «même pas 1%!» – une élection au premier tour. Alors que les autres candidats de l’Entente municipale se sont imposés au premier tout: la syndique Louise Schweizer (72,64% des suffrages), suivie des municipaux sortants Christian Dugon (67,68%) et Nicolas Rey (64,41%), ainsi que de Yann Muffat (51,69%). Le candidat malheureux doit ainsi remettre le cœur à l’ouvrage. «J’ai beaucoup de temps à donner à mes concitoyens», invite cet autre enfant du village, à deux doigts de la retraite après avoir travaillé comme indépendant dans l’entretien du bâtiment. Intéressé par la valorisation des déchets, le sexagénaire mise sur son «expérience de la vie associative».

La municipale sortante Elvira Rölli a également décidé de poursuivre. «Je suis passionnée et battante. Quand je m’engage, je vais jusqu’au bout», déclare celle qui a obtenu le moins bon score au premier tour (32,09%). «Être seule sur une liste, c’est pénalisant», relativise l’éducatrice spécialisée qui veut rempiler «pour une commune ouverte et solidaire» tout en affirmant un «grand intérêt pour le développement durable».