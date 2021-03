Deuxième tour à Ormont-Dessus – Un candidat surprise sort du bois L’ancien municipal Jean-Marie Schlaubitz se porte candidat au 2e tour. Il se disputera l’unique siège vacant avec le sortant Éric Liechti et un autre ancien édile, François Genillard. David Genillard

Ancien municipal, mais pas candidat au premier tour, Jean-Marie Schlaubitz raccroche le wagon des municipales Archives – 24heures

La course à l’unique siège encore vacant à la Municipalité d’Ormont-Dessus sera disputée. Respectivement quatrième et cinquième dimanche, François Genillard et le sortant Éric Liechti sont à nouveau candidats. Dernier, Michel Jaton a décidé de jeter l’éponge. Lucien Morerod et les sortants Dario Pernet et Nicole Tougne ont passé la rampe dès le premier tour.

Mais ils seront malgré tout trois en lice le 28 mars: Jean-Marie Schlaubitz a créé la surprise en sortant du bois mardi matin. L’Ormonan n’est pas un nouveau venu: il avait été élu tacitement au second tour de l’élection à la Municipalité en 2012.