Grisons – Un car postal se renverse dans un talus Un bus sans voyageurs a quitté sa route et a terminé sa course 40 mètres plus bas dans un talus, dimanche, à Sagogn (GR). Le conducteur a été blessé.

Le car voyageait à vide. Son chauffeur a été blessé. (Photo prétexte) KEYSTONE

Un car postal s'est renversé dans un talus dimanche peu après 20h00 à Sagogn (GR). Il ne transportait aucun passager. Le conducteur a été blessé et transporté à l'hôpital.

Le car a quitté la route et a terminé sa course 40 mètres plus bas dans un talus. Le véhicule s'est renversé sur le côté, a indiqué lundi la police cantonale des Grisons. La cause exacte de l'accident n'a pas encore été éclaircie.

Le car voyageait à vide. Le chauffeur a été blessé. Il a été transporté à l'hôpital à Ilanz (GR). La route entre Laax (GR) et Schluein (GR) devra être fermée à la circulation pendant environ cinq heures lundi soir afin de permettre à des spécialistes de récupérer le véhicule.

( ATS/NXP )