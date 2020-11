Canton de Berne – Un carambolage sur l’A16 fait une blessée grave Ce mardi matin, l’autoroute A 16 a vu trois accidents successifs d’un côté entre entre Sonceboz et Reuchenette-Péry puis deux autres accidents en face du même tronçon. NXP

Photo d’illustration, KEYSTONE

Trois accidents de la circulation se sont produits sur l’A16 ce mardi matin entre Sonceboz et Reuchenette-Péry, a communiqué la police cantonale bernoise. Une personne a été gravement blessée. De fortes perturbations du trafic se sont produites.

La Police cantonale bernoise a reçu l’annonce mardi matin 24 novembre 2020 de trois accidents de la circulation s’étant produits sur l’A16 entre Sonceboz et Reuchenette-Péry. Le premier accident a été signalé à 5h45 et s’est produit entre Sonceboz et La Heutte en descendant direction Bienne peu avant le tunnel sous les Roches.

Pour une raison que l’enquête devra déterminer, une automobile est entrée en collision avec le mur sur la droite de la chaussée. La conductrice est sortie de son véhicule et a ensuite été heurtée par une deuxième automobile. Elle a été grièvement blessée et transportée par une équipe de la Rega à l’hôpital.

Six autres voitures ont également été impliquées dans ce qui s’est transformé en un carambolage. Personne d’autre n’a été blessé. Deux ambulances ont été dépêchées sur place.

Le trafic sur l’A16 a dans un premier temps été totalement arrêté depuis Tavannes en direction de Bienne. Une déviation par le col du Pierre-Pertuis a été mise en place. Dans un deuxième temps, le tronçon sur l’A16 Tavannes-Sonceboz a de nouveau été ouvert à la circulation.

Deux autres accidents ont été annoncés ensuite sur l’A16, dans l’autre direction, entre La Heutte et Reuchenette-Péry, le premier à 6h45, peu avant la sortie pour La Heutte. Pour une raison indéterminée, une automobile est sortie sur la droite de la route. Personne n’a été blessé. Le deuxième accident a été annoncé à 7h12 et s’est produit sur le même tronçon quelques centaines de mètres en aval. Pour une raison encore indéterminée, deux voitures sont entrées en collision. Personne n’a été blessé.