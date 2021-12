Économie locale sur La Côte – Un carnet de bons pour pousser les Morgiens à acheter local Tous les ménages de la ville vont recevoir en janvier des rabais et offres à faire valoir chez des acteurs locaux de la vie économique et associative. Raphaël Cand

Les commerces morgiens ont été invités à proposer des offres et des rabais aux habitants qui recevront un carnet de bons au mois de janvier. Cand

C’est un cadeau après l’heure que vont recevoir les habitants de la Coquette. En janvier, chaque ménage trouvera dans sa boîte aux lettres le Passeport morgien. Fruit d’une collaboration entre la Municipalité et l’association des commerçants, il donnera droit à des rabais à faire valoir jusqu’au 30 avril dans 73 enseignes de la ville. «C’est une dynamique gagnant-gagnant qui se met en place, indiquent les autorités. En tant que consommateur, vous profitez d’offres attrayantes auprès de commerces et d’entreprises de proximité. Du côté des acteurs économiques locaux, c’est une chance de démontrer à la clientèle leurs qualités de savoir-faire, de service et d’accueil. C’est aussi l’occasion de rebondir après une crise sanitaire qui a fragilisé l’économie locale.»