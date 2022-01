Entretien avant sa venue à Pully – Un carnet secret retrouvé a inspiré un cinéaste genevois Dans «Azor», Andreas Fontana évoque les années 80, la dictature argentine, Borges et les banques privées. Singulier mélange qui méritait une rencontre. Thérèse Courvoisier

Andreas Fontana recrée dans «Azor» une atmosphère mystérieuse et élégante. LUCIEN FORTUNATI

Les films, souvent, en évoquent d’autres. Ce n’est pas le cas d’«Azor». Avec son écriture propre, son atmosphère mystérieuse et élégante, son style distancé et tendu, il ne semble se référer qu’à lui-même. Singulière histoire de luttes de pouvoir au cœur de banques privées, sise entre l’Argentine et la Suisse des années 80, le film est réalisé par un Suisse. Mieux, un Genevois, Andreas Fontana.

Né en 1982, le réalisateur n’a donc pas connu la période qu’il reconstitue dans «Azor». «Mais je m’intéresse à la dictature argentine, explique-t-il. J’ai voulu superposer cette réalité avec celle des banques privées. Tout est parti de la découverte en 2015 d’un carnet dans les affaires de mon grand-père décédé. Ce dernier était banquier, et dans le carnet, il note, comme une succession d’images, son séjour en Argentine en 1980. C’est très factuel. Juste de l’observation. La dictature n’y est absolument pas évoquée. Dans sa dissimulation permanente, il s’approche d’une limite morale. Cela dit, mon film n’est pas biographique.»

Double casting

La rigueur du cadrage et un certain minimalisme donnent une assise au film. Là aussi, tout est très étudié. «Je travaille avec le moins d’effets possible. Les personnages sont souvent assis, je fais très attention aux raccords regards. Au début, le chef opérateur me parlait de travelling, de format 2/35. Il a été vite stimulé par mon dispositif. En fait, on peut fabriquer de la tension avec peu d’éléments.»

On suppose alors que le casting a lui aussi été le fruit d’un travail minutieux. «Il y a eu deux castings. L’un en France, l’autre en Argentine, où on a même établi une petite structure avec une directrice de casting. Pour certains rôles, je tenais à engager des non-acteurs. Cela a pris pas mal de temps. Le casting francophone était un peu différent. Le but était aussi de trouver des visages pas trop vus. Sinon, je tenais absolument à travailler avec Gilles Privat. Quant à Elli Medeiros, pour ne rien vous cacher, je ne la connaissais pas avant.»

De ces différentes contingences a surgi un style particulier qu’on serait bien en peine de définir. «Le cinéma naturaliste ne m’inspire pas du tout, par exemple. Je suis heureux que des films comme «L’inconnu du lac» de Guiraudie ou «Tabou» de Miguel Gomes existent. Dans mon film, il y a des choses qui sont improvisées. Mais pas au niveau des dialogues. Tout ce qui est dit dans le film, je l’ai écrit. Cela étant, j’aime travailler sur le non-dit, et aussi observer les acteurs. Je liste leurs défauts, leurs qualités. Après, les comédiens sont très différents. Une Stéphanie Cléau a besoin de tout comprendre, par exemple. Sur ce projet, j’ai pris un malin plaisir à me mettre dans la tête des acteurs. Rien n’a été très facile, mais je ne me suis jamais senti désarmé. Le film résulte d’une énorme préparation. Je dirais que le plus difficile a été d’être à la fois méticuleux et accidentel.» Les contrastes entre les langues, le film étant dialogué en français et en espagnol, n’ont jamais posé problème à Andreas Fontana. «J’ai grandi en étant bilingue et j’étais très à l’aise. Cela dit, je pense que si on dirige un acteur dont on ne parle pas la langue, c’est compliqué.»

Références à Borges

«Azor» fait par ailleurs souvent référence à Borges, qui est enterré à Genève. «C’est l’idée du labyrinthe. Et puis je viens de l’univers de la littérature.» Le cinéaste a d’ailleurs étudié la littérature comparée avant de tout recommencer avec le cinéma. «Mais j’avais déjà un peu les pieds dedans, ayant passé ma demi-licence en esthétique du cinéma. J’ai toujours été tiraillé entre ces deux passions. J’avais peur d’écrire un livre mais pas de faire un film, du reste. Et c’est toujours le cas. Écrire un livre, pour moi, c’est un chef-d’œuvre ou rien. Un scénario, ce n’est pas une œuvre en soi, mais plutôt une sorte de degré zéro de l’écriture, un document transitoire. Quand on écrit, on a déjà un pied dans le montage.»

Juste après son montage, «Azor» s’est donc retrouvé à la Berlinale 2021, qui a eu lieu en version virtuelle. «C’était un peu frustrant que le festival ne se déroule pas en physique, mais la section où figurait mon film, «Encounters», me convenait parfaitement. D’ailleurs, le film tout entier est conforme à ce que j’en attendais. Je ne le ferais pas différemment aujourd’hui. Je pense continuer à explorer les voies qu’il m’a ouvertes. Mon prochain film traitera de la diplomatie.»

