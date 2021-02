Santé – Un centre de médecine du sport éclot à Nyon L’Hôpital de La Tour a ouvert une antenne en partenariat avec un cabinet de physiothérapie. C’est le premier lieu du genre dans la région. Anetka Mühlemann

Le Centre de médecine du sport de Nyon est né de la collaboration entre l’Hôpital de La Tour et le Centre Kenzen, spécialisé dans la prise en charge (physiothérapeutes, coach, psychologue, masseuses) des sportifs. HÔPITAL DE LA TOUR

Si les gens ne peuvent pas se rendre dans un établissement de santé consacré au mouvement, c’est ce dernier qui viendra à eux. Telle est en somme la réflexion qui a poussé l’Hôpital de La Tour, basé à Meyrin, à demander à quatre de ses médecins spécialisés dans le sport de consulter également à Nyon. «On a eu des échos de généralistes et de pédiatres qui nous ont indiqué que certains patients renonçaient à un second avis à cause de la distance», confie le docteur Maxime Grosclaude. Jusqu’ici les habitants de La Côte devaient se rendre soit à Genève, soit dans la couronne lausannoise pour bénéficier d’une expertise en médecine du sport.