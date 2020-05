Yverdon-les-Bains – Un centre de test «walk-in» à l’hôpital Les personnes qui présentent des symptômes du Covid-19 ont désormais la possibilité de se faire tester dans un centre accessible à pied à l’Hôpital d’Yverdon-les-Bains (VD).

Le «drive-in» à Yverdon a déjà accueilli 1000 patients depuis son ouverture le 30 avril dernier. Keystone

Les personnes qui présentent des symptômes du Covid-19 ont désormais la possibilité de se faire tester dans un centre accessible à pied à l’Hôpital d’Yverdon-les-Bains (VD). Les piétons seront accueillis tous les jours sur rendez-vous.

Le circuit «walk-in» a été aménagé dans la rue de l’hôpital, au même endroit que le «drive-in» qui a déjà accueilli 1000 patients depuis son ouverture le 30 avril dernier, écrivent les Établissements hospitaliers du Nord vaudois (EHNV). Il est ouvert depuis ce samedi.

Pour savoir si un test est recommandé, les personnes âgées de seize ans et plus peuvent répondre à un questionnaire en ligne sur le site www.ehnv.ch/covid-19. Elles pourront alors prendre rendez-vous pour le jour même et obtenir un résultat en quelques heures.

Jusqu’à maintenant, le test d’identification du Covid-19 accessible à pied était proposé uniquement avec une consultation médicale dans une structure située devant l’hôpital. Les EHNV rappellent que, selon les critères de l’OFSP, le coût du test pour les personnes testées sans consultation médicale est à la charge du canton.

( ATS/NXP )