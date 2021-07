Mesure inédite – Un centre médical impose le vaccin à ses futurs employés L’institution, qui ouvrira ses portes à Neuchâtel en février prochain, n’accepte que les dossiers de candidature de personnes vaccinées contre le Covid-19. Benjamin Pillard

Le centre de vaccination Covid du CHUV, à Lausanne. Odile Meylan

Pas immunisé, pas de job. Alors que de nombreux soignants refusent de se faire vacciner contre le coronavirus, les responsables d’un futur centre médical neuchâtelois ont pris une décision inédite: tous leurs employés – une quarantaine de postes – devront présenter une preuve de leur vaccination dans leur dossier de candidature.

«Nous devons montrer le chemin et travailler à une responsabilité collective», expliquent par voie de communiqué le président du conseil d’administration et le directeur médical de l’institution, dont l’ouverture est prévue en février 2022. Et de qualifier d’«inadmissibles» les réticences d’une partie du corps médical.