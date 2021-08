Urbanisme dans l’Ouest-lausannois – Un centre-ville réinventé pour Prilly Tristounet, le cœur de la commune doit changer de visage dès 2024. Le projet lauréat vient d’être dévoilé. Chloé Din

Parmi les grands changements envisagés, la petite rue qui passe devant le centre commercial doit être supprimée, créant une continuité entre la place du marché et le parc. La route du Chasseur (au premier plan) devrait passer de 50 à 30 km/h. A l’emplacement de l’image, un grand gendarme couché signalera le point de passage privilégié pour les piétons entre la place du marché et l’administration communale. DR

Un centre-ville qui change de visage, cela n’arrive pas à chaque pleine lune. C’est pourtant ce qui se prépare à Prilly d’ici deux à trois ans. Le besoin était là depuis longtemps, mais l’affaire était délicate.

Comment transformer un espace vide et tristounet, celui qui s’ouvre entre l’Administration communale et le centre commercial, en un lieu résolument attractif?

Un petit Central Park

En 2010, le Conseil communal avait adopté un préavis pour lancer un concours d’idées. Un sondage et une journée d’ateliers ont notamment été organisés, aboutissant à un concours d’aménagement, dont le projet lauréat a été présenté mercredi soir. Conçu par le bureau Varia Paysage, il fera l’objet d’une exposition publique jusqu’au 3 septembre.

«Lors de la démarche participative, les habitants ont souligné qu’ils voulaient que cet espace public soit unifié, beau et vert. L’analogie avec Central Park est souvent revenue!» Amina Ould Henia, cheffe du Service de l’urbanisme et des constructions

Cheffe du Service de l’urbanisme et des constructions, Amina Ould Henia rappelle l’enjeu: «Il fallait créer un espace public riche, mais aussi unifié et cohérent. Lors de la démarche participative, les habitants ont en plus souligné qu’ils voulaient qu’il soit beau et vert. L’analogie avec Central Park est souvent revenue!»

Un des gros défis a été de réinventer une sorte de no man’s land composé de deux prés et d’une place morcelés par deux routes, dont celle du Chasseur.

Zone à 30 km/h

«La problématique était délicate, car c’est un axe de liaison nord-sud important et structurant», commente Amina Ould Henia. Le projet ne prévoit pas de le supprimer mais d’y abaisser la vitesse de 50 à 30 km/h, ce qui implique que les piétons peuvent traverser où ils veulent, sans passages pour piétons, mais sans avoir la priorité.

Alors qu’aujourd’hui, la route du Chasseur crée une coupure entre la place du Marché et l’Administration communale, un large gendarme couché y sera aménagé pour créer une continuité entre les deux zones, qui auront des revêtements les plus «perméables» possible.

Les éléments clés du futur centre. Sources: Varia Paysage / Ville de Prilly

Une autre rue, plus petite, sera quant à elle supprimée: celle qui impose une autre coupure entre la place du Marché et l’espace vert voisin. À la place, le projet prévoit une sorte de ponton en bois et un couvert. Les deux espaces verts actuels seront nivelés et enrichis d’arbres et de cheminements pour un effet parc urbain.

Buvettes et places de jeu

Finalement, sur l’espace qui entoure l’Administration communale, plusieurs changements sont aussi en vue. L’actuelle place de jeu sera déplacée et un jeu d’eau sera aménagé devant le four à pain, qui pourrait accueillir une buvette.

La piste de pétanque sera maintenue et sa buvette associative pourrait s’ouvrir à un public plus large. La mise en chantier est espérée pour 2024, notamment après mise à l’enquête. D’ici là, le projet pourrait évoluer.

