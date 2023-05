Santé féminine – Un cercle de parole pour renouer avec un suivi gynécologique Inédit en Romandie, un premier «Café gynéco» offert aux femmes précarisées aura lieu jeudi à Sainte-Croix. Ce rendez-vous va sillonner le canton. Fabien Lapierre

Une gynécologue et une sage-femme ont créé le «Café gynéco» après avoir fondé l’association Donii. Ce rendez-vous prend la forme d’un cercle de parole gratuit et ouvert à toute femme. Getty Images/iStockphoto

Elles vont tomber la blouse blanche, le matériel de dépistage et les ordonnances. C’est à ces conditions que Katyuska Francini et Géraldine Zehnder-Joliat se rendront vraiment accessibles pour les femmes vivant dans la précarité. L’une est gynécologue, l’autre sage-femme et les deux – collègues depuis une vingtaine d’années au CHUV au sein d’une consultation spécialisée dans les dépendances – ont cofondé en début d’année l’association Donii (nom donné aux déesses préhistoriques dans la saga «Les Enfants de la Terre»). Elles vont animer pour la première fois en Suisse romande un «Café gynéco» jeudi à Sainte-Croix.