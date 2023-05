Portrait de George Coukos – Un cerveau qui touche au cœur Le chef du département d’oncologie du CHUV consacre sa vie à la lutte contre le cancer. Et il ne songe pas à s’arrêter. Caroline Zuercher

George Coukos vient d’être nommé membre de l’Académie de l’American Association for Cancer Research. 24 heures/Marie-Lou Dumauthioz

Quand on lui demande où il souhaite être pris en photo, George Coukos évoque son laboratoire ou l’hôpital. On suggère un lieu plus personnel, mais le chef du Département d’oncologie du CHUV persiste et signe. «Ma vie est consacrée à cette institution. Ma femme me tire pour faire des activités en plein air. Je le fais aussi pour la santé, y compris mentale, mais ce n’est pas totalement mon truc.»