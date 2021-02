«Il n’y a plus de jeunesse!» La phrase attribuée aux vieux bougons de toujours, stigmatisant les conflits de générations, prend avec la pandémie une signification nouvelle. Il n’y a plus de jeunesse, non. Les contraintes liées au Covid-19 l’ont dérobée, ont siphonné la joie des actifs de demain. «On semble heureux quand on est ensemble, mais on est tristes à l’intérieur», témoigne l’une des trois apprentis que nous avons entendus. À 16 ans, elle déplore déjà le rythme métro-boulot-dodo que lui imposent l’interdiction de se réunir en sortant du travail et la fatigue d’un quotidien professionnel masqué et chamboulé.

Lire aussi: Les apprentis face au défi de la crise sanitaire

Une autre apprentie a déjà connu un licenciement pour cause de faillite de son patron. Le troisième travaille dans sa chambre, loin de ses collègues en chair et en os. Les étudiants ne sont pas mieux lotis. Enfermés entre quatre murs, suivant des cours à distance créés par des professeurs qui découvrent les outils du monde virtuel, ils n’ont pour certains pas encore rencontré leurs pairs – n’est-ce pas le sel de la vie estudiantine?

«Le tableau est morose. Malgré cela, ces jeunes avancent, ils «tiennent». Leur opiniâtreté force l’admiration.»

Ajoutez à cela l’hygiénisme hydroalcoolique, la crainte d’un avenir professionnel bouché sur fond de crise économique et les tensions palpables qui agitent les adultes… Le tableau est morose. Malgré cela, ces jeunes avancent, ils «tiennent». Leur opiniâtreté force l’admiration. Le peu de décrochages et d’absences observés à l’école professionnelle surprend jusqu’à la direction.

Inquiets quant aux conséquences des mesures en vigueur sur leur santé psychique, le Conseil suisse des activités de jeunesse et l’Association faîtière des activités de jeunesse en milieu ouvert ont écrit début février à l’OFSP pour demander davantage de libertés pour les jeunes jusqu’à 25 ans – notamment l’autorisation de se réunir à 20 personnes. «On voulait juste s’éclater», ont argumenté les jeunes organisateurs de la récente rave party de Saint-Prex. Les 44 interpellations pour infraction à la loi sur les épidémies qui en ont découlé sonnent comme une réponse adulte peu circonstanciée.

Il y a une jeunesse, oui! Et pas des moindres. Il est temps de l’encourager, pas de la sacrifier. La leçon de maturité qu’elle nous donne est salutaire.