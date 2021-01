Jura vaudois – Un chacal doré photographié au col du Marchairuz Le canidé originaire du sud-est de l’Europe connaît actuellement une expansion fulgurante. Déjà observé à Morcles en juin dernier, il s’agit là d’une première indéniable dans le massif du Jura. Frédéric Ravussin

De par sa taille, le chacal doré se situe entre le renard et le loup. KORA – DR

C’est une découverte exceptionnelle, mais qui va sans doute se répéter à l’avenir. Un chacal doré a été photographié près du col du Marchairuz dans la nuit du 4 au 5 janvier. Il s’agit de la première observation indéniable de ce canidé dans le massif du Jura.

L’individu a été immortalisé par un piège photo placé par le Kora, dans le cadre du suivi que cette fondation chargée de l’étude des grands carnivores en Suisse mène en collaboration avec la Direction générale de l’environnement sur les populations de lynx.

«La diminution des populations de loups dans les Balkans a contribué à l’expansion de l’espèce.» Fridolin Zimmermann, biologiste de la faune au Kora

Bien que son nom fasse logiquement penser à des contrées lointaines, la présence du chacal doré en Suisse n’est pas si étonnante. Contrairement au chien viverrin ou au raton laveur – des espèces néozoaires, c’est-à-dire introduites, intentionnellement ou pas, dans une nouvelle zone géographique par l’homme –, le chacal doré a élargi de façon naturelle son aire de distribution vers la Suisse.

Le piège photo s’est déclenché dans la nuit du 4 au 5 janvier sur les flancs sud du Marchairuz. KORA – DR

L’extension de ce canidé originaire des Balkans et du sud-est de l’Europe suit la hausse des températures en Europe centrale. «La diminution des populations de loups, du moins dans les Balkans, a également contribué à son expansion, de même que la modification du paysage. La fragmentation des massifs forestiers lui a donné accès à de nouvelles ressources alimentaires», souligne Fridolin Zimmermann, biologiste de la faune au Kora. qui cite encore la diminution des persécutions directes dont il a longtemps fait l’objet.

À Morcles, en juin

Le chacal doré a été observé en Suisse pour la première fois fin 2011, aux confins des cantons de Berne, Vaud et Fribourg. Cet individu était probablement arrivé en provenance d’Autriche ou d’Italie où sa présence est régulière depuis les années 1980. En juin dernier, un individu a été officiellement identifié à Morcles.

Actuellement, l’espèce gagne de nouveaux territoires de manière fulgurante vers le nord et l’ouest. Notamment parce que les mâles peuvent couvrir d’énormes distances lorsque, arrivés à l’âge adulte, ils s’émancipent. Une observation a du reste été faite en novembre dans les Bouches-du-Rhône (F) alors qu’il a également été vu en Finlande courant 2019.

Sa taille – entre 80 et 105 centimètres, sans la queue – le situe entre le renard, auquel il peut faire de la concurrence en termes de régime alimentaire, et le loup, qui fait partie de ses prédateurs. Plutôt actif de nuit, dès le crépuscule, et omnivore, il se nourrit volontiers de petites proies qu’il chasse, comme des rongeurs, des lézards ou des oiseaux. «Il a aussi tendance à manger des plantes, des cadavres d’animaux ou des restes d’aliments d’origine humaine», précise Fridolin Zimmermann. Le chacal doré tire son nom de la couleur de sa robe, bien que celle-ci peut varier au fil des saisons.